Дмитрий Азаров проверил ход капремонта корпусов энергетического кампуса в Самаре

Внутренняя отделка корпусов завершена, осталось только оснастить их мебелью и оргтехникой

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил, как идет капитальный ремонт корпусов колледжа энергетики и строительства им. П. Мачнева. Там создается современный кампус в сфере среднего специального образования. Общая площадь помещений, охваченных работами, составляет 6 тысяч кв. м.

По словам директора колледжа Владимира Бочкова, корпус теоретического обучения уже отремонтирован. Сейчас учебные аудитории оснащают необходимой мебелью и оргтехникой. Работы в учебно-производственных мастерских и в общественно-бытовом блоке близятся к завершению. Готовность объектов составляет 95%. Полностью закончить капремонт планируется к середине августа 2022 года.

Рабочие преображают и территорию, которая прилегает к зданиям. Там приводят в порядок дороги и подъездные пути, а также газоны.

- Важно, чтобы 1 сентября студенты смогли приступить к образовательному процессу, находясь в комфортных условиях, – отметил Дмитрий Азаров, поручив министру образования региона Виктору Акопьяну контролировать своевременность завершения работ.

Напомним, Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева и Самарский энергетический колледж объединили в июне 2022 года. На базе нового кампуса (84 аудитории, 17 мастерских, 13 лабораторий) студентов будут обучать по 15 направлениям. С 1 сентября там запустят новую радиомонтажную мастерскую, которую создают за счет областного бюджета.

Дмитрий Азаров отметил, что работы по восстановлению всех корпусов будут продолжены на системной основе, чтобы инфраструктура с каждым годом становилась современной и востребованной. Он заявил, что в конце августа встретится со студентами и их родителями. Губернатор ответит на их вопросы и расскажет о новых возможностях колледжа.