В Самаре пройдет марафон по легкой атлетике на Кубок главы региона

Старт и финиш будет на Волжском проспекте в районе бассейна ЦСКА. Фото: администрация Самары

В воскресенье, 21 августа, в регионе пройдет Самарский легкоатлетический марафон на Кубок главы города. В этом году он состоится в юбилейный пятый раз.

— В забеге примут участие около 3 500 человек из городов России и стран ближнего зарубежья, — рассказали в администрации Самары.

Старт и финиш будет на Волжском проспекте в районе бассейна ЦСКА. Борьба за победу пройдет на нескольких дистанциях: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), 10 км, 3 км, корпоративный забег 5х3 км, скандинавская ходьба 3 км и 10 км, детский забег на дистанции 600 м, а также «Самарская миля» на дистанции 1 586 м.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия. Стартовые пакеты выдаются при наличии медицинской справки на 3 этаже ТЦ «Сила спорта» 19 августа с 15:00 до 21:00, 20 августа с 10:00 до 20:00.

Финишировавшим учасникам вручат памятные медали. Гостей марафона ждет культурно-развлекательная программа и различные активности от организаторов и партнеров соревнований.