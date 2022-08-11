Самарцам рассказали, почему в открытых колодцах растут прошлогодние ели

Некоторые колодцы становятся настоящими "арт-объектами". Фото: ЦУР региона

В Самаре местным жителям рассказали, почему в колодцах растут прошлогодние ели. Как оказалось, во всем виноваты злоумышленники.

По данным ЦУР Самарской области, воровство канализационных люков продолжает приносить массу проблем. Многие жители в социальных сетях пожаловались на открытые колодцы и опасность, которую они представляют. Власти отмечают, что средний срок решения проблем – 13 дней. Бесхозные колодцы засыпают грунтом.

Также сообщают, что некоторые люки становятся настоящими «арт-объектами». В них прорастают деревья или они наполняются мусором. Согласно статистике, после жалоб горожан с начала лета закрыты более 60% колодцев.