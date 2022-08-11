В Самаре рассказали о самых низких ценах на продукты в августе 2022 года

В областном центре рассказали, где купить продукты по выгодной цене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, где купить продукты по самой низкой цене. Специалисты провели мониторинг минимальных цен на продовольственные товары.

По данным городской администрации на 11 августа 2022 года, выгоднее всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 150 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Картофель – 30,99 рублей/килограмм – в «Ленте» Железнодорожного района. Подсолнечное масло – 86,99 рублей/литр – в «Магните» Куйбышевского района. Молоко – 44,8 рубля/литр – в «Перекрестке» Красноглинского района.

Все данные о товарах и адресах указаны на официальных страницах мэрии. Подобные мониторинги помогают отслеживать наличие продовольствия в областном центре.