Более 10 самарцев не смогли улететь из Санкт-Петербурга 11 августа 2022 года

Пассажиры не смогли улететь домой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пассажиры из Самары оказались «заперты» в культурной столице. Более 10 человек не могли улететь по своим билетам в областной центр 63 региона.

По сообщению "Делового Петербурга", днем, 11 августа 2022 года, 11 человек не смогли вернуться в Самару. Отмечают, что жители пришли на посадку, но их не ждали. По предварительной информации, самолет уже улетел, оставив пассажиров в Санкт-Петербурге.

Всего около 20 пассажиров из разных городов не смогли сесть на свои рейсы. Путешественников отказывались сажать в самолет. Все оставшиеся должны были лететь авиакомпанией Smartavia.