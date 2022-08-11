Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2022 15:19

Из Самары на "Метафест" 12 и 13 августа 4 раза в день будут ходить скоростные "Ласточки"

Публикуем расписание электричек 12-13 августа на Метафест в Самаре до платформы им. Грушина
Анастасия МЫШКИНА
Ласточка полетит на Метафест

Ласточка полетит на Метафест

Стало известно расписание электричек 12-13 августа на Метафест в Самаре до платформы им. Грушина. В пресс-службе РЖД отметили, что останавливаться там в дни фестиваля будут все "Ласточки", которые идут до Жигулевска.

- Такое решение принято Куйбышевской железной дорогой совместно с компанией-перевозчиком АО «Самарская ППК», в целях обеспечения транспортной доступности для гостей и участников фестиваля, - сообщили в компании.

Купить билеты можно в пригородных кассах или на сайте РЖД, а также в приложении РЖД для мобильных устройств. Ходить электрички будут по следующему расписанию:

Из Самары до платформы им. Грушина (на Метафест):

8:12, 14:00, 18:00, 20:00. Время в пути 1:07. Стоимость 153 рубля.

(также идет обычная электричка в 18:31 - время в пути 1:40, стоимость билета 98,6 рублей.

В Самару. Расписание электричек с платформы им. Грушина (с Метафеста):

07:20, 11:20, 17:50, 20:41. Время в пути 1:07. Стоимость 153 рубля.

06:23, 18:29 - время в пути 1:40, стоимость билета 98,6 рублей.