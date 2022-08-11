В Самарской области мужчина окажется за решеткой из-за незаконной рыбалки

Из-за карасей мужчина окажется за решеткой Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Большечерниговском районе Самарской области местный житель предстанет перед судом. Его обвиняют в незаконной рыбалке.

По данным прокуратуры Самарской области, 54-летний житель села Большая Черниговка в начале июля 2022 года решил порыбачить. Он использовал сеть и незаконно выловил водные биологические ресурсы. Мужчина проводил время на речке Глушичка и ловил карася.

Правоохранители отмечают, что данный участок является миграционным путем к местам нереста. Ущерб оценили в 4 тысячи рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, которое рассмотрят в суде. Подсудимому грозит лишение свободы на срок до двух лет.