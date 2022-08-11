В Самарской области жителям запретили разводить костры и пускать салюты в лесах

В регионе объявили опасность из-за возгорания лесов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области установилась сухая жаркая погода. Из-за этого в регионе объявили 4 класс пожарной опасности лесов.

По данным городской администрации, жителям сообщили, что из-за пожарной опасности в регионе ввели ограничения на въезд транспорта в леса. Горожанам запретили разводить костры, сжигать мусор, сухие ветки и отходы. Также запрещают запускать салюты.

Гражданам рекомендуют быть особо внимательными и соблюдать правила безопасности. При возникновении возгораний необходимо звонить по номеру «01» или «101».