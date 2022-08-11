В Самарской области в крови водителя обнаружили алкоголь, превышающий норму в 8 раз

Дорожные инспекторы задержали нарушителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Утевка Самарской области сотрудники дорожной полиции задержали пьяного водителя. Оказалось, алкоголь в выдыхаемом воздухе превысил норму в 8 раз.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 42-летний мужчина согласился пройти медицинское освидетельствование. Инспекторы сразу почувствовали запах алкоголя, исходящий от автолюбителя. Нарушителя доставили в отдел полиции, а машину на спецстоянку.

Правоохранители выяснили, что в 2020 году мужчину лишали прав за аналогичное нарушение. На этот раз за пьяную езду водителя привлекут к уголовной ответственности.