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Происшествия11 августа 2022 18:01

В Самаре уборщица перевела мошенникам более 650 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Женщина обратилась за помощью в полицию

Женщина обратилась за помощью в полицию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница стала жертвой мошенников. Женщина доверилась незнакомцу из интернета.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшая работает в сфере клининговых услуг. В социальной сети ей написал незнакомец и предложил беспроигрышную схему заработка. Мошенник рассказал про брокерский сайт и предупредил, что для вывода денег потребуются вложения. Женщина поверила аферисту и перевела ему 650 тысяч рублей.

Только после перевода она поняла, что стала жертвой злоумышленника. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.