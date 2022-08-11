В Самаре уборщица перевела мошенникам более 650 тысяч рублей

Женщина обратилась за помощью в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница стала жертвой мошенников. Женщина доверилась незнакомцу из интернета.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшая работает в сфере клининговых услуг. В социальной сети ей написал незнакомец и предложил беспроигрышную схему заработка. Мошенник рассказал про брокерский сайт и предупредил, что для вывода денег потребуются вложения. Женщина поверила аферисту и перевела ему 650 тысяч рублей.

Только после перевода она поняла, что стала жертвой злоумышленника. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.