Это числа прошлого марта: как выросла заболеваемость коронавирусом в Самарской области

В Самаре растет заболеваемость коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уровень заболеваемости коронавирусом в Самарской области в августе 2022 года вернулся к значениям марта 2022 года, когда в регионе действовал масочный режим и другие ограничения. Правда, это был уже спад заболевания новым штаммом омикрон. После цифр в 4000-5000 заболеваний в день, эти данные казались просто незначительными. Но теперь регион привык к заболеваемости в 20-30 случаев в сутки. И теперь ситуация вновь кажется довольно печальной. Так, сегодня стало известно о том, что в регионе вновь заработали ковидные госпитали.

11 августа был подтвержден 421 случай коронавирусной инфекции. В то же время в Москве и Питере фиксируют заболеваемость новым штаммом. Больше всего случаев заболевания в нашем регионе в Самаре - половина, в топе - Тольятти, Отрадный и Новокуйбышевск. Причем врачи говорят и о тяжелых случаях, требующих госпитализации, так что стоит быть осторожнее.

Пока возвращать ограничения не планируют, но жителей просят соблюдать правила и по возможности - масочный режим, по крайней мере в медицинских учреждениях, общественном транспорте и других местах, где много людей. Также Роспотребнадзор призывает постоянно мыть руки, очищать специальными средствами поверхность устройств, дверные ручки и поручни. А при появлении симптомов ОРВИ нужно обращаться к врачу.