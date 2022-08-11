В Самарской области три мужчины на моторке врезались в берег поздним вечером

Моторки не всегда безопасное средство передвижения Фото: Валерий ШАХОВ

В Самарской области три мужчины на моторной лодке поздним вечером 12 августа врезались в берег. Они катались по реке Большой Кинель в районе села Кинель-Черкассы. Как отметили в ГУ МЧС РФ по Самарской области, в момент столкновения с берегом в моторке находились три человека. Всем потребовалась госпитализация.

Сейчас пострадавшие находятся в Отрадненской центральной районной больнице. Об их состоянии в сообщении не говорится. Также неизвестно, были ли водитель и пассажиры лодки в состоянии алкогольного опьянения.

- Внимательно и осторожно необходимо эксплуатировать маломерные суда, по возможности не пользоваться маломерными судами в тёмное время суток, - попросили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.