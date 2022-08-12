От этой вони нечем дышать: сельчане в Кинель-Черкасском районе задыхаются из-за пожаров на свалках

Одну свалку убрали, а вторая опять горит

Жители села Тимашево в Кинель-Черкасском районе Самарской области пожаловались на ужасную вонь, которая стоит в поселке из-за пожаров на заброшенных несанкционированных свалках.

- За пожаркой, в яме строительный мусор уже неделю горит, тлеет. Это нужно убирать. Дышать нечем. Вонью весь поселок окутало, - рассказала жительница села Марина Титаренко.

В администрации села на жалобы ответили, что жгут мусор не они. Жители предположили, что поджечь его могли дети либо же он мог загореться сам из-за высоких температур.

В прокуратуре Самарской области проверили соблюдение администрацией сельского поселения законодательства об экологии и землепользовании. Работы по ликвидации свалки начали незамедлительно и сейчас свалку уже убрали. Действия должностных лиц еще проверят. вновь

Тем временем жители села вновь пожаловались на пожар. Они рассказали, что теперь горит еще одна старая свалка. Экологи в свою очередь отметили, что несанкционированные свалки в самом деле очень опасны. Они могут самовоспламеняться на жаре, а выбросы в результате такого горения опасны для здоровья.