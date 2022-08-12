Ушастые пернатые в Самаре открыли в себе футболистов

Совушки играют в мяч

В Самаре ушастые совушки из местного зоопарка неожиданно открыли в себе футболистов. Пернатые очень интересно отреагировали на попавший в их клетку мяч. Птицы не испугались, а начали гонять его по полу клювами и лапками. Но выглядят они удивленными и несколько ошарашенными. Когда мяч катится, они даже немного отпрыгивают назад.

- Надо было назвать видео - сборная России по футболу увидела мяч, - шутят комментаторы. И просто восхищаются милыми и очень артистичными Совушками.

Закончился матч тем, что совы загнали мяч к миске-поилке. Что же, можно считать, что это победа. Сотрудники зоопарка часто снимают милые видео про обитателей пространства. На видео попадает и мама-енот, и лев, и многие другие обитатели зоопарка. А у зрителей все это непременно вызывает восхищение.