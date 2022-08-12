Жителям Самары рассказали, как собрать первоклашку в школу и не разориться на форме и шторах

Как собрать ребенка в школу? Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителям Самары рассказали о лайфхаках по сбору в школу первоклашки. Конечно же, август - сложный месяц для всех родителей. Нужно закупать школьную форму, канцтовары, да еще и планировать будущие траты - на шторы, ремонт парт и прочее. Что же делать, как влиться в родительский чат и не сойти с ума общаясь с педагогом?

В подкасте радио "Комсомольская правда" на самые важные вопросы родителей ответили их опытные коллеги - мать шестерых детей Мария Комкова и отец четверых Владислав Лазарь.

- Я начинаю собирать детей в августе. Многие советуют делать это в мае, но я же потом не запомню, что и кому я купила, - смеется Мария Комкова.

- Учитель однажды раскритиковал прическу сына, в некорректной форме . И сын не хотел ходить в школу. И на все попытки настроить диалог, нас просто не услышали. И мы поддержали ребенка и пришлось уйти из класс, - рассказывает историю из своего опыта Владислав Лазарь.

Полезные советы, истории из жизни и полная инструкция к действию - слушайте подкаст и узнавайте много нового для себя.