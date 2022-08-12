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Общество12 августа 2022 0:02

За лето на водоемах Самарской области погибло 35 человек

Об этом рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Самарской области
Анастасия РЕШ
Спасатели рассказали, как спасают людей

Спасатели рассказали, как спасают людей

Фото: Анастасия РЕШ

В Самарской области за летние месяцы на водоемах погибли 35 человек. Всего же за год умерли 39 человек, которые попали в различные ЧП на воде. Всего же было зафиксировано 56 происшествий. 66 человек удалось спасти. За лето происшествий было 40.

- Трое детей погибли, двое из них находились на отдыхе у воды без родителей. Один мальчик утонул в Кинеле на пляже на озере, ему было 14 лет. В Жигулевске утонула девочка, - рассказала журналистам «КП-Самара» начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова.

Спасатели стремятся предотвратить такие ЧП. МЧС и городские власти просят всех купаться только на официальных пляжах, где водолазы проверяют дно, и ни в коем случае не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

- Мы рассказываем людям основные правила безопасности на воде, то есть в первую очередь акцентируем внимание на отдыхающих с детьми. Говорим взрослым: «Следите за своими детьми, не оставляйте их ни на секунду без внимания». Предупреждаем об опасности купания в несанкционированных местах. Обычно в таких местах есть предупредительные таблички, аншлаги о запрете купания. Говорим, что в таких местах опасно купаться, прыгать с необорудованного для этого места, то есть с мостков причалов, обрывов, тарзанок. В воде нельзя играть с захватом друг друга, - отметила Наталья Нестерова.

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