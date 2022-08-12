За лето на водоемах Самарской области погибло 35 человек

Спасатели рассказали, как спасают людей Фото: Анастасия РЕШ

В Самарской области за летние месяцы на водоемах погибли 35 человек. Всего же за год умерли 39 человек, которые попали в различные ЧП на воде. Всего же было зафиксировано 56 происшествий. 66 человек удалось спасти. За лето происшествий было 40.

- Трое детей погибли, двое из них находились на отдыхе у воды без родителей. Один мальчик утонул в Кинеле на пляже на озере, ему было 14 лет. В Жигулевске утонула девочка, - рассказала журналистам «КП-Самара» начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Самарской области Наталья Нестерова.

Спасатели стремятся предотвратить такие ЧП. МЧС и городские власти просят всех купаться только на официальных пляжах, где водолазы проверяют дно, и ни в коем случае не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

- Мы рассказываем людям основные правила безопасности на воде, то есть в первую очередь акцентируем внимание на отдыхающих с детьми. Говорим взрослым: «Следите за своими детьми, не оставляйте их ни на секунду без внимания». Предупреждаем об опасности купания в несанкционированных местах. Обычно в таких местах есть предупредительные таблички, аншлаги о запрете купания. Говорим, что в таких местах опасно купаться, прыгать с необорудованного для этого места, то есть с мостков причалов, обрывов, тарзанок. В воде нельзя играть с захватом друг друга, - отметила Наталья Нестерова.

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