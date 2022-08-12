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Происшествия12 августа 2022 4:18

В Самаре механик в компании мороженого попался на уловки мошенников

Он хотел купить автомобильные шины
Алена ПРОВКИНА
Мужчина потерял деньги из-за шин

Мужчина потерял деньги из-за шин

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель стал жертвой мошенников. Он хотел купить автомобильные шины.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мужчина работает механиком в организации по производству мороженого. В интернете он нашел группу и решил купить товар по выгодной цене. Потерпевший договорился с продавцом и перевел более 18 тысяч рублей.

После перевода продавец перестал выходить на связь. Тогда доверчивый мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело