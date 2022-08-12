Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2022 4:37

Самарские блогер показал, как проходят земельные работы на территории бывшего ЗИМ

Появилось видео с высоты птичьего полета
Алена ПРОВКИНА
На территории работает спецтехника. Фото: скриншот видео

На территории работает спецтехника. Фото: скриншот видео

Самарский блогер Евгений Щекин показал, как проходят земельные работы на территории бывшего ЗИМ с высоты птичьего полета. На площадке работает спецтехника.

Судя по видео, работы находятся в активной фазе. Специалисты продолжают вывозить землю с территории бывшего завода имени Масленникова. Площадку уже разровняли и подготовили для дальнейшей эксплуатации.

Жителей интересует, что построят на территории бывшего завода. Отмечают, что работы ведут между двумя жилыми комплексами. Высока вероятность застройки новыми многоэтажками.