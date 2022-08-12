Самарские блогер показал, как проходят земельные работы на территории бывшего ЗИМ

На территории работает спецтехника. Фото: скриншот видео

Самарский блогер Евгений Щекин показал, как проходят земельные работы на территории бывшего ЗИМ с высоты птичьего полета. На площадке работает спецтехника.

Судя по видео, работы находятся в активной фазе. Специалисты продолжают вывозить землю с территории бывшего завода имени Масленникова. Площадку уже разровняли и подготовили для дальнейшей эксплуатации.

Жителей интересует, что построят на территории бывшего завода. Отмечают, что работы ведут между двумя жилыми комплексами. Высока вероятность застройки новыми многоэтажками.