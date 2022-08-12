В Самарской области ожидается аномально жаркая погода в конце августа 2022 года

Жителям придется спасаться от жары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жаркая сухая погода не собирается прощаться с регионом. Синоптики предупредили жителей о жаре в конце августа.

По данным gismeteo, жара отступит только на этой неделе. Столбик термометра упадет до +27 градусов. Местные жители смогут отдохнуть от знойной погоды. В конце августа специалисты прогнозируют температуру до +38 градусов. Спасаться от духоты придется на пляжах и в прохладных помещениях.

Напомним, что в регионе жителям рекомендуют не посещать леса. Сохраняется высокий класс пожароопасности. Самарцам не стоит разводить костры и запускать салюты.