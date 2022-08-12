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Общество12 августа 2022 5:54

В Самарской области дорожные полицейские усилят контроль с 12 по 14 августа

В регионе пройдут рейды
Алена ПРОВКИНА
На дорогах пройдет масштабное мероприятие

На дорогах пройдет масштабное мероприятие

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области водителей предупредили о предстоящих дорожных рейдах. Инспекторы усилят контроль с 12 по 14 августа 2022 года.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники госавтоинспекции примут участие в масштабном рейдовом мероприятии. Специалисты будут задерживать нарушителей. Отмечают, что особое внимание уделят автомобилистам, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В рейдах планируют задействовать максимальное количество сотрудников, в том числе руководство. Напомним, что за пьяное вождение предусмотрен административный штраф. За повторное нарушение водителю грозит уголовная ответственность.