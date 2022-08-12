В Самарской области дорожные полицейские усилят контроль с 12 по 14 августа

На дорогах пройдет масштабное мероприятие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области водителей предупредили о предстоящих дорожных рейдах. Инспекторы усилят контроль с 12 по 14 августа 2022 года.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники госавтоинспекции примут участие в масштабном рейдовом мероприятии. Специалисты будут задерживать нарушителей. Отмечают, что особое внимание уделят автомобилистам, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В рейдах планируют задействовать максимальное количество сотрудников, в том числе руководство. Напомним, что за пьяное вождение предусмотрен административный штраф. За повторное нарушение водителю грозит уголовная ответственность.