Для самарцев высокая зарплата важнее хорошего коллектива и удовольствия от работы

Всем важны и интересные задачи, польза обществу, соблюдение прав персонала, удаленка. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос, проведенный 1-3 августа 2022 года сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, показал, что и для мужчин, и для женщин самая главная ассоциация со словосочетанием «работа мечты» – высокая зарплата.

— В открытом опросе сервиса приняли участие представители экономически активного населения из Самары, — рассказали в пресс-службе SuperJob.

57% мужчин поставили на первое место высокую зарплату. Второе место заняло удовольствие от работы, за него проголосовало 26%, третье место – хороший коллектив, так считает 18% мужчин. 60% женщин считает, что работа мечты связана с высокой зарплатой, для 31% важнее хороший коллектив, для 22% – удовольствие от работы.

И мужчины, и женщины называли такие ассоциации, как интересные задачи, польза обществу, соблюдение прав персонала и удаленка. Карьерный рост, свобода действий и компенсационный пакет — в приоритете у мужчин.

Для женщин также важны стабильность, позитив, комфорт и программы обучения. Работницы чаще мечтают о близости к дому, гибком графике и адекватном начальстве.