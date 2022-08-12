Самарцы могут посмотреть «Миньоны: Грювитация» в русском дубляже на больших экранах

В расписании "Мягкого кинотеатра" появились не только "Миньоны", но и другие голливудские новинки

В Самаре вновь начали показывать голливудские кинопремьеры. В официальном русском дубляже уже можно посмотреть нового «Тора» и «Миньонов». Картины крутят на экранах «Мягких кинотеатров» в ТРК «Гудок» и «Космопорт».

Также в расписании сети есть и другие ожидаемые новинки. Сейчас там можно увидеть фильмы «Мир Юрского периода: Господство», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Морбиус», «Соник 2 в кино» и другие.

Подробнее о расписании показов голливудских кинолент и других премьер можно узнать на официальном сайте «Мягкого кинотеатра». Также информация доступна в мобильном приложении сети.