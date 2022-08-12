В Самаре временно ограничат движение по трем улицам из-за чемпионата по роллер спорту 14 августа 2022 года

Водителей предупредили об ограничениях. Схема: городская администрация

В Самаре жителям и гостям областного центра рассказали о временном ограничении движения на трех дорогах. В регионе пройдет Всероссийский чемпионат по роллер спорту.

По данным городской администрации, движение ограничат по следующим участкам: улица Арена 2018 (от Проезда №8 до поворота к улице Малый Сорокин Хутор), по Проезду «2, по улице Дальней. Проехать по указанному участку нельзя с 08:00 до 16:00 14 августа 2022 года.

Также на данных территориях запретят остановку и стоянку транспорта. Ограничения не распространяются на спецмашины.