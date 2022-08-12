В Самаре в День физкультурника жители смогут бесплатно покататься на коньках

В праздничный день пройдут бесплатные экскурсии по стадиону «Солидарность Самара Арена». Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже завтра,13 августа, в День физкультурника в 12:30 в СКК «Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого» все желающие смогут бесплатно покататься на коньках.

— Чтобы записаться на массовые катания достаточно позвонить по номеру 933-41-55, — рассказали в пресс-службе стадиона «Солидарность Самара Арена».

О полной программе в День физкультурника подробно рассказали в материале. Жители региона смогут посмотреть прямую трансляцию матча Крылья Советов/Локомотив, художественный фильм «Чемпионы».

В праздничный день пройдут бесплатные экскурсии по стадиону «Солидарность Самара Арена», квест с призами, показательные выступления спортсменов, дрифт и мото выступления, а также мастер-классы, танцевальные батлы и выступление команды КВН.