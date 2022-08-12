Автомобиль Hyundai Solaris провалился в яму на ул. Мориса Тореза в Самаре

Ограждение и знак не спасли водителя от провала / Фото: ДТП 163 Самара

Автомобилисты Самары продолжают попадать в ловушки дорожных червей. В четверг, 11 августа 2022 года, Hyundai Solaris провалился в яму на пересечении улиц Мориса Тореза и Авроры. Иномарка угодила в провал правым передним колесом. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

По словам горожан, яма на этом участке образовалась давно. Однако делать ремонт там пока не спешат. Зато рядом с опасной зоной установили знак и ограждение, которые водитель иномарки почему-то не заметил.

Насколько известно, за рулем авто находилась женщина. Самарцы уверены, что она попала в яму из-за своей невнимательности — отвлеклась на телефон. Автомобилистка же утверждает, что все было совсем не так.

— Знаки валяются, их в плотном потоке не видно. Ограждение лежит рядом с ямой. Саму яму с водительского сиденья не видно. В телефоне не залипла. Зрение отличное, очки не нужны, — написала женщина в группе «ДТП 163 Самара».

Самарчанка отметила, что автомобиль благополучно достали из ямы. Обошлось без серьезных повреждений — машина в целости и сохранности.

Напомним, похожий случай пару дней назад произошел на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайской. Там в яму провалился Volkswagen. Тот провал оперативно огородили и уже приступили к ремонту дороги.