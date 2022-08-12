В Самаре предприниматель незаконно продавал одежду на улице Аэродромной

Мужчина демонтировал павильон только после вмешательства приставов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель незаконно занимался предпринимательской деятельностью. Он продавал одежду на улице Аэродромной.

По данным пресс-службы УФССП России по Самарской области, владелец магазина заключил договор аренды земельного участка, площадь которого составила 20 квадратных метров, только в 2012 году. После истечения срока документа мужчина не освободил территорию и продолжил незаконную деятельность.

В отношении мужчины заведено исполнительное производство. Судебные приставы направили должнику требование. Только после вмешательства правоохранителей мужчина добровольно демонтировал павильон.