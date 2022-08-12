Маршруты шести автобусов и троллейбуса № 6 изменили в Куйбышевском районе Самары

Изменения будут действовать до вечера 14 августа. Фото: Светлана Макеева Фото: Светлана Макеева

Из-за работ по обеспечению водоснабжения и теплоснабжения по улицам Бакинской и Фасадной временно изменили маршруты автобусов № 26, № 48д, № 66, № 76, № 92, № 215 и троллейбуса № 6.

— Изменения будут действовать с 9:00 12 августа до 22:00 14 августа 2022 года, — сообщили в администрации Самары.

Троллейбусный маршрут № 6 будет ехать по Пугачевскому тракту с разворотом на кольце улицы Бакинской. Автобус № 66 в направлении улицы Грозненской проследует по Пугачевскому тракту, улицам Калининградской и Бакинской.

Автобусы № 48д, № 92, № 215 в направлении улицы Грозненской поедет по Пугачевскому тракту, улицам Калининградской, Фасадной, Медицинской, Зеленой, Бакинской – далее по своему маршруту.

В обратном направлении автобусы № 26, № 48д, № 66, № 76, № 92, № 215 будут двигаться по улице Грозненской, Пугачевскому тракту с заездом на кольцо улицы Бакинской – далее по своему маршруту.