Самарская область отправила на Донбасс машины скорой помощи, медоборудование и лекарства

Самарские медики помогают в поликлинике и больнице города Снежное в ДНР

Самарская область продолжает оказывать помощь жителям города Снежное в ДНР. Там по-прежнему работают бригады врачей-добровольцев. Они трудятся в местной поликлинике — принимают пациентов с хроническими заболеваниями, помогают в стационаре — проводят операции, а также оказывают моральную поддержку.

— Мои земляки выполняют в ДНР важную, ответственную и благородную миссию. Они работают вдали от дома и не всегда в спокойных условиях. Каждый из них демонстрирует не только профессиональные навыки, но и гражданскую позицию, характер, выдержку, — отметил секретарь реготделения партии «Единая Россия», губернатор Дмитрий Азаров.

В ДНР отправились не только врачи-добровольцы. Самарская область доставила туда технику — машины скорой помощи и реанимобили. С последним гуманитарным грузом регион отправил медоборудование и лекарства, которые необходимы больнице города Снежное.

Добавим, «Единая Россия», которая активно оказывает поддержку жителям Донбасса, намерена расширить медицинское направление гуманитарной миссии. Партия будет помогать эвакуировать детей с неврологическими нарушениями и наиболее тяжелых пациентов для лечения в Россию.