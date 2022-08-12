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Происшествия12 августа 2022 7:37

В Самарской области сотрудник налоговой предстанет перед судом из-за взятки в 300 тысяч рублей

Он получил крупную сумму
Алена ПРОВКИНА
Сотрудник получил крупную взятку

Сотрудник получил крупную взятку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пресекли противоправную деятельность сотрудника налоговой. Подозреваемый получил взятку.

По данным СУ СК России по Самарской области, 10 августа 2022 года обвиняемый получил денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей. Указанная сумма должна была помочь коммерческой организации. За крупную сумму, 1 миллион рублей, сотрудник налоговой должен был снизить начисления компании.

Налог должен был сократиться с 50 миллионов до 5 миллионов. Злоумышленника смогли задержать. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают проводить расследование.