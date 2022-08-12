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Происшествия12 августа 2022 7:56

Два человека погибли в ДТП с «Газелью» и фурой на трассе М-5 под Тольятти

Сейчас выясняются все подробности смертельной аварии
Ирина СИНЕГУБОВА
Погибли водитель и пассажир газели. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Погибли водитель и пассажир газели. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сегодня,12 августа, около шести утра на трассе М-5 «Урал» под Тольятти два человека погибли при столкновении «ГАЗ-3010» и «Mercedes» с полуприцепом.

— 42-летний водитель «Газели» двигался по трассе М-5 со стороны села Зеленовка в направлении города Тольятти, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Он не справился с управлением и врезался в стоящую впереди фуру под управлением 24-летнего водителя. Водитель автомобиля «ГАЗ-3010» и его 22-летний пассажир скончались на месте.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обеспечивающие бесперебойное движение по трассе. Выясняются все обстоятельства случившегося, уточняются детали трагедии.