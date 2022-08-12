Часть объектов нацпарка «Самарская Лука» закрыли для посещения до 23 августа 2022 года

Онлайн-продажи путевок на разрешенные объекты временно приостановлены / Фото: npsamluka.ru

В среду, 10 августа 2022 года, на территории национального парка «Самарская Лука» закрыли для посещения часть объектов и маршрутов. Ограничение ввели из-за высокой опасности возникновения лесных пожаров. Они будут действовать в течение двух недель — до 23 августа 2022 года.

— Открытыми остаются Зольненское побережье; экотропы «Ведьмино озеро» и «К источнику Святого Ильи Пророка»; экскурсионная тропа «Гора Попова»; Молодецкий курган и пикниковая тропа; рекреационный комплекс «Мордово»; учебно-образовательный комплекс «ЛукАморье» (приют для диких животных), — сообщили представители нацпарка.

Также гостям разрешили посещать побережье Волги в районе села Осиновка, но без ночлега, ездить по полевой дороге от села Брусняны до асфальтированной дороги на село Севрюкаево.

Купить путевки на разрешенные объекты пока можно только в пунктах продаж. Онлайн-продажи временно прекращены.