В Самаре автомобилистка нарушила правила и «влетела» в мотоцикл

Водителя госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самаре молодая девушка-водитель нарушила правила дорожного движения. Автомобилистка «влетела» в мотоцикл.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, девушка ехала на иномарке «Škoda Rapid» по улице 40 лет Победы в направлении улицы Дзержинского. Вне перекрестка автомобилистка не уступила дорогу мотоциклу «Kawasaki ZX-4». В результате произошло серьезное столкновение.

Водитель мотоцикла получил травмы. Его госпитализировали в медучреждение и назначили амбулаторное лечение. Дорожные полицейские продолжают устанавливать обстоятельство происшествия.