В Самаре выступит пилотажная группа "Русь"

В Самаре с размахом отметят день ВВС РФ. 12 августа 2022 года в небе над городом состоится выступление легендарной пилотажной группы "Русь". Присоединятся к программе и летчики ДОСААФ России. Летчики -асы покажут сложнейшие элементы в небе. Для зрелищности благодаря системам дымообразования самолеты оставляют в небе цветной шлейф.

- Это яркое и незабываемое представление символизирует мощь и решимость, которые есть в современной России, и её воинов, героически выполняющих свой долг в рамках специальной военной операции на Украине, - сообщают в правительстве Самарской области.

Посмотреть на выступление летчиков можно будет с 17:30 до 18:30. Выполняться программа будет над 2-1 очередью набережной около бассейна ЦСК ВВС.

Тематические мероприятия ко Дню ВВС РФ пройдут на всей набережной. Здесь можно будет написать почтовую открытку воинам - участникам СВО, посмотреть выставку военных артефактов с трофейными гранатометами, переносными ЗРК и многим другим. Желающие примут участие в мастер-классе по сборке-разборке автомата Калашникова. Также будет открыт пункт по набору на службу по контракту в "Самарский батальон".

С 17:00 до 21:00 пройдёт митинг-концерт «Под небом единым», он состоится на сцене около поющих фонтанов.