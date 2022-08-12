В Самарской области сидевший серийный грабитель предстанет перед судом

Мужчина грабил пенсионерок. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области сидевший местный житель вновь ограбил пенсионерку. Момент преступления зафиксировали на камеру.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в отделение полиции за помощью обратилась пенсионерка. Она рассказала, что на улице Демократической неизвестный сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном. Злоумышленник скрылся после преступления. Правоохранители проверили ломбарды и смогли задержать мужчину.

Злоумышленника доставили в отделение полиции, где он признался, что похищенную цепочку выронил. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Полиция считает, что мужчина причастен к серии аналогичных преступлений.