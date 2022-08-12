Под Самарой ищут пропавших пять дней назад девушку и 3-летнего ребенка

Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

В Самарской области волонтеры и близкие разыскивают 27-летнюю девушку и 3-летнего ребенка. Последний раз их видели в селе Красный Яр 7 августа 2022 года. Информация об этом размещена в группе ДПСО «ЛизаАлерт».

Приметы девушки: рост 160 см, среднее телосложение, черные волосы. В день исчезновения на ней были ярко-красный сарафан и черные сандалии.

Приметы мальчика: русые волосы, голубые глаза. Он был одет в светлую клетчатую рубашку, на ногах — сандалии. Известно, что ребенок нуждается в медицинской помощи.

В поиске пропавших нужна помощь добровольцев. Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки и малыша, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг поиска от ДПСО «ЛизаАлерт» — Татьяна. Ей можно звонить по телефону +7-937-073-41-89.