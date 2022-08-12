В институт культуры Самары в 2022 году поступили абитуриенты из Египта и финалистка «Евровидения»

В регионе больше 12 тысяч бюджетных мест. Фото: 2ГИС

В Самарской области подвели предварительные итоги приемной кампании в вузы региона. В Самарский государственный институт культуры подали более 2000 заявлений из 25 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

— Туда приедут учиться ребята из Казахстана, Киргизии, ДНР, Латвии, Египта, а также финалистка детского «Евровидения», — рассказали в правительстве Самарской области.

По словам ректора СГИК, среди абитуриентов 2022 года – четыре стобальника. В Самарском университете из 2322 студентов, зачисленных на программы бакалавриата и специалитета, 516 завершили обучение с отличием, а 12 победителей и призеров олимпиад приняли без вступительных испытаний.

География поступающих расширилась и в университете связи, туда поступали заявки из Санкт-Петербурга, Москвы, Башкартостана, Татарстана. В регионе общее количество бюджетных мест в этом году составило 12 449 на бакалавриат, специалитет и в магистратуру.

Отмечается возросший интерес к IТ-сфере. Помимо этого наибольшим спросом у абитуриентов Самарского университета пользовались направления филологии, юриспруденции и социологии. В Поволжском государственном университете сервиса высокий конкурс был по направлениям дизайна и туризма.