В Самаре провели ежедневный мониторинг минимальных цен на продукты

В областном центре провели мониторинг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские специалисты провели ежедневный мониторинг минимальных цен на продовольственные товары. В областном центре стало известно, где купить продукты по самой низкой стоимости.

По данным городской администрации, выгоднее всего купить баранину (кроме бескостного мяса) за 270 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении Киевской и Тухачевского. Говядину за 450 рублей/ килограмм в «Потоке» Октябрьского района. Подсолнечное масло за 86,99 рублей/литр в «Магните» Куйбышевского района. Молоко за 44,43 рублей/литр в «Перекрестке» Красноглинского района.

Вся подробная информация указана на официальных страницах мэрии. Мониторинг проводят в сетевых и несетевых магазинах.