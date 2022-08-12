Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за 30-градусной жары

Сотрудники МЧС советуют в жару меньше гулять под палящим солнцем и пить больше воды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. Предупреждение связано с адской жарой, которая не спешит давать жителям передышку. Она задержится в регионе еще на несколько дней.

— Днем 13-15 августа 2022 года местами в Самарской области ожидается жара — 30-31 градус, — сообщили в Приволжском УГМС.

Чтобы пережить удушливый зной без вреда для здоровья, ГУ МЧС по региону рекомендует соблюдать следующие правила: не находиться долго на солнце; избегать усиленных занятий спортом и больших физических нагрузок; пить много воды; надевать легкую, светлую одежду из натуральных тканей; проветривать авто, которое стояло весь день под открытым небом, перед посадкой. Пожилым людям и детям советуют отказаться от прогулок в период повышенной солнечной активности — с 12 до 15 часов.