Первый шоурум самарских брендов «НАШИ» открылся в ТЦ «Аврора Молл»

В сентябре к проекту присоединятся еще 8-10 региональных брендов. Фото: Татьяна Лапун

Вчера, 11 августа, первый шоурум нового мультибрендового пространства «НАШИ» открылся в торговом центре «Аврора Молл». Там можно приобрести женскую одежду, обувь, аксессуары и предметы декора от самарских производителей. Подобное пространство удалось создать при поддержке федерального проекта «Единой России» «Выбирай свое».

— Торговое пространство расположилось в отремонтированной и оснащенной всем необходимым оборудованием секции с высокой проходимостью покупателей, — рассказали в правительстве Самарской области.

Первое полугодие шоурум не будет платить за аренду, что позволит сократить финансовую нагрузку на дизайнеров. Проект «НАШИ» даст толчок к развитию фешн-индустрии в регионе, предоставит жителям региона достойную альтернативу зарубежным товарам.

В мультибрендовом пространстве – уже около двадцати самарских и тольяттинских брендов. На открытии щоурума прошел показ десятков разнообразных летних образов. В сентябре к проекту присоединятся еще 8-10 региональных брендов. Скоро можно будет увидеть и осеннюю коллекцию.