В Самарской области продавец незаконного алкоголя предложил полицейскому взятку

Мужчина предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Чапаевск Самарской области местный житель предложил сотруднику полиции взятку. Мужчина незаконно продавал алкоголь.

По данным СУ СК России по Самарской области, вечером в начале августа злоумышленник провел беседу с правоохранителем. Он позвал полицейского в автомобиль перед магазином на улице Танкистов. Подозреваемый передал 30 тысяч рублей, чтобы избежать проблем с законом и лишних проверок по факту продажи алкоголя.

Мужчина не успел довести свой преступный замысел до конца. Полицейский отказался от взятки. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.