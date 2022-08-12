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Происшествия12 августа 2022 9:27

В Самарской области продавец незаконного алкоголя предложил полицейскому взятку

Злоумышленника задержали
Алена ПРОВКИНА
Мужчина предстанет перед судом

Мужчина предстанет перед судом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Чапаевск Самарской области местный житель предложил сотруднику полиции взятку. Мужчина незаконно продавал алкоголь.

По данным СУ СК России по Самарской области, вечером в начале августа злоумышленник провел беседу с правоохранителем. Он позвал полицейского в автомобиль перед магазином на улице Танкистов. Подозреваемый передал 30 тысяч рублей, чтобы избежать проблем с законом и лишних проверок по факту продажи алкоголя.

Мужчина не успел довести свой преступный замысел до конца. Полицейский отказался от взятки. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.