В Самарской области задержали иностранцев с 50 свертками героина

Правоохранители задержали злоумышленников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске Самарской области полицейские задержали двух иностранцев с героином. Мужчин будут судить за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, ранее не судимые мужчины хранили в рюкзаке 50 свертков, в которых оказался героин. Масса вещества составила 93,3 грамма. Также в изъятом телефоне обнаружили переписку с предложением продажи наркотиков.

У одного из задержанных выявили поддельные документы. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Злоумышленники приехали в регион в январе 2022 года. Они связались в социальных сетях, чтобы начать преступную деятельность.