Более 1,6 миллионов тонн зерна собрали с полей Самарской области

Зерновой клин вырос на восемь тысяч гектаров. Фото: правительство Самарской области

По данным на 12 августа, валовый сбор зерна с полей Самарской области составил более 1,6 миллионов тонн. Больше 100 тысяч тонн дали сельхозпредприятия Большеглушицкого и Кошкинского районов.

— На сегодняшний день уже убрали 430 тысяч гектаров. Показатель средней урожайности выше, чем в 2020 году, он составил 38,3 центнеров с одного гектара, — сообщили в правительстве Самарской области.

Озимой пшеницы собрали почти 1,4 млн тонн. На некоторых полях области ее урожай достиг 80-90 центнеров с гектара. В этом году посевная площадь зерновых и зернобобовых культур — один миллион 160 тысяч гектаров. По сравнению с прошлым годом зерновой клин вырос на 8 тысяч гектаров за счет увеличения яровых зерновых.

В этом году почти на 40 дней позже завершили весеннюю посевную кампанию из-за погоды, поэтому сейчас стараются сократить временные отрезки и собрать урожай быстрее. В настоящее время в некоторых районах области уже начали сев озимых культур под урожай 2023 года, посеяны первые 2,5 тысяч гектаров.

Ведется уборка и яровой пшеницы, овса, ячменя, гороха. Собрали 193,4 тысяч тонн ячменя и 35,8 тысяч тонн гороха. Активно продолжается уборке льна масличного, картофеля и овощей. При урожайности 280 ц/га раннего картофеля собрали 280 тонн, овощей – более 1,1 тысяч тонн.