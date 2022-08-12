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Общество12 августа 2022 10:04

Туристический кешбэк на Дальний Восток увеличат в 2022 году

Россияне смогут вернуть за поездку до 40 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Повышенный кешбэк для Дальнего Востока должен заработать этой осенью

Повышенный кешбэк для Дальнего Востока должен заработать этой осенью

Фото: Вадим ПОПОВ

В России увеличат туристический кешбэк за поездки в регионы Дальнего Востока. Такое решение было принято по поручению президента страны Владимира Путина.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, лимит кешбэка на туры по Дальнему Востоку вырастет в два раза. Как пишет ФАН, туристы смогут возвращать за свои поездки до 40 тысяч рублей. Планируется, что повышенный кешбэк для этой части России заработает осенью 2022 года.

Напомним, сейчас за туристические поездки по стране можно вернуть 20% от стоимости путевки — до 20 тысяч рублей. Для участия в программе необходимо оплатить тур с помощью карты «Мир».