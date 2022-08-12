Самарцы сообщили о лже-коммунальщиках, требующих проверки счетчика

В ООО "РКС-Самара" напоминают, что жители должны самостоятельно следить за счетчиками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей областной столицы продолжают атаковать фальшивые работники коммунальных служб. Обманщики пытаются под любым предлогом проникнуть в квартиры, а некоторые даже обзавелись нужными документами.

Один из таких случаев на днях произошел в одном из домов на ул. Карла Маркса. Лже-коммунальщики требовали у самарцев, чтобы те пустили их в квартиру - якобы для проверки счетчиков. Молодые люди даже предъявили удостоверение с логотипом «РКС-Самара». К счастью, жильцы оказались внимательными: они позвонили в ресурсоснабжающую организацию и выяснили, что никак проверок нет.

– Наши сотрудники по квартирам не ходят. Все жители должны следить за своими счетчиками самостоятельно. Межповерочный интервал у большинства современных боров учета составляет 6 лет, – напоминают самарцам в ООО «РКС-Самара».

В компании также напоминают, что узнать срок работы приборов учета можно в документах. В случае, если они не сохранились, данную информацию можно уточнить в квитанции за холодную воду и по телефону колл-центра «РКС-Самара» (846) 207-25-40.