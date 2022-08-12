Коронавирус 12 августа 2022 года подхватили еще 419 жителей Самарской области

За сутки на больничные койки отправили 56 пациентов с КВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. В пятницу, 12 августа 2022 года, диагноз подтвердился еще у 419 человек. Общее число случаев заражения теперь составляет 391 809, сообщает оперштаб.

Половина новых больных приходится на Самару — 206. На втором месте по суточному приросту Тольятти. Там заразились 46 жителей. На третьем с 30 инфицированными — Волжский район. Также много ковид-пациентов прибавилось в Новокуйбышевске (23), Отрадном (17), Ставропольском районе и Сызрани (по 10).

За минувшие сутки в больницы Самарской области госпитализировали 56 пациентов. Еще 176 человек выздоровели. За все время побороть заразу смогли 380 716 жителей региона.

Есть и печальные новости. К сожалению, умерли трое больных. Всего с начала пандемии в губернии зафиксировали уже 7 944 летальных исхода среди пациентов с КВИ.