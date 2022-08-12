В Самарской области на автодороге таксисты украли у мужчины более 50 тысяч рублей

Таксисты напали на пассажира Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за помощью к сотрудникам полиции обратился житель Казахстана. Он рассказал, что на автодороге в Большечерниговском районе произошло разбойное нападение.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, неизвестные напали на мужчину на дороге «Самара – Большая Черниговка». Потерпевший лишился личных вещей и денег. Причиненный ущерб он оценил в 50 тысяч рублей. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа.

Заявитель не только лишился личных вещей, но и получил множественные раны. У него диагностировали ушибы и ссадины. Мужчина пересел в такси, где водители избили и ограбили его. Подозреваемых удалось задержать по «горячим следам». В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела.