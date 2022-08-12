В Самаре местная жительница продавала водительские права за 160 тысяч рублей

Женщина получала деньги за помощь в оформлении прав Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница продавала водительское удостоверение за 160 тысяч рублей. В отношении 33-летней женщины возбуждено уголовное дело.

По данным СУ СК России по Самарской области, в марте этого года женщина договорилась с покупателями в социальных сетях. В одном из торговых центров должна была состояться встреча, на которой планировалась передача денежных средств. После злоумышленница хотела отдать деньги правоохранителям.

Женщина не смогла завершить свой преступный замысел, ее задержали сотрудники полиции. Расследование уголовного дела на данный момент закончили и передали в суд для дальнейшего рассмотрения.