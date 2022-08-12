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Происшествия12 августа 2022 11:39

В Самаре 12 августа 2022 года сбили пешехода на Московском шоссе

ДТП произошло на пересечении магистрали с улицей Ново-Вокзальной
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Официальная причина произошедшего пока неизвестна. Фото: t.me/samaradtp

Официальная причина произошедшего пока неизвестна. Фото: t.me/samaradtp

Утро пятницы 12 августа в Самаре началось с ДТП, в котором пострадал пешеход. Человека сбили на Московском шоссе. Информацию о происшествии сообщили очевидцы и поделились видеозаписью.

Согласно их сведениям, ДТП произошло на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальная. На кадрах видно, что пострадавший пешеход находится на проезжей части неподалеку от пешеходного перехода.

– На моих глазах это было. Пешеход перебегала дорогу на красный свет, – пишут очевидцы в социальных сетях.

Отметим, что точные причины ДТП пока неизвестны – их предстоит выяснить правоохранителям. «КП-Самара» обратилась в ГУ МВД по Самарской области за официальным комментарием.