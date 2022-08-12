В Самаре появилось расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом 12, 13 и 14 августа 2022 года

В областном центре пройдет кинопоказ под открытым небом. Фото: "Самарская набережная"

Жителям и гостям Самары предоставили расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом. Горожане смогут провести вечера на набережной.

По сообщению представителей набережной, в пятницу, 12 августа 2022 года, пройдет показ: с 17:00 «Небесный тихоход», с 18:30 «Экипаж», с 21:00 «Летчик». В субботу, 13 августа, покажут: с 16:30 «Движение вверх», с 18:45 «Тренер», с 21:05 «Лед». В воскресенье, 14 августа, с 17:15 «Крокодил Гена», с 17:40 «Высота», с 19:20 «Операция Ы и другие приключения Шурика», с 21:10 «Питер FM».

Вся подробная информация указана на официальных страницах самарской набережной. Вход в кинотеатр свободный.