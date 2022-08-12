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Общество12 августа 2022 12:05

В Самаре в новом корпусе детской инфекционной больницы началась внутренняя отделка помещений

Строители уже завершили устройство кровли и оштукатуривание фасада
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Объект возводят на улице Шверника, рядом с уже имеющейся больницей.

Объект возводят на улице Шверника, рядом с уже имеющейся больницей.

Фото: скриншот с видео

В Самаре продолжается строительство нового корпуса детской инфекционной больницы. Работы на улице Шверника начались в августе прошлого года. Сегодня строители вышли на новый этап - на объекте активно ведутся работы по внутренней отделке. Информацию сообщили в региональном минстрое.

– Сейчас занимается устройством настенной плитки в боксах, оштукатуриванием помещений. В соответствии с графиком объект должен быть введен в эксплуатацию в декабре, однако мы планируем сделать это раньше , - рассказал руководитель проекта АО «ВТС Метро» Алексей Прокопенко.

Напомним, 5-этажный корпус пристроен к уже имеющейся инфекционной больнице. Он будет рассчитан на 100 пациентов. Первый этаж отведут под реанимационное и приемное отделения. На 2-4 этажах разместят боксы для лечения пациентов с различными видами инфекций и кабинет функциональной диагностики. На пятом этаже будут находиться технические помещения.